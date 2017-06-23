﻿峻弦中空設計瑰麗巨廳 鳥瞰翠綠市景

峻弦坐落於飛鵝山與斧山之間，鄰近物業疏落，環境相當清靜，屋苑樓齡僅7年，並有設施多多的住客會所，如泳池、宴會廳等完善配套。是次走訪其中一個頂層複式單位，面積3555方呎，內擁發展商示範豪裝，附設天台泳池，外望俯瞰大型公園及牛池灣一帶物業，並可遠眺啟德郵輪碼頭，景致開揚怡人。



峻弦位於豐盛街半山地段，由5幢大廈組成，共提供723伙住宅，提供1至4房間隔，實用面積由419至約4600方呎，包括少量特色單位供應。是次介紹的罕有頂層複式連天台單位，原為發展商示範屋，據了解，屋主買入至今，單位亦未經改動，仍保留當年發展商豪華靚裝，相當簇新。大宅擁內置樓梯，面積達3555方呎，樓底極高。



複式連天台泳池



複式單位大廳置於下層，以雲石、鏡面、水晶燈及巨型落地大窗互相配搭，金碧輝煌，氣派不凡。客廳置有3張大型沙發、茶几及大地毯，正上方有中空特高樓底及貫穿2層的巨型螺旋水晶吊燈，襯以旁邊巨窗，時尚豪華，富麗堂皇。旁邊飯廳放置8座位長餐桌，上方懸有時尚水晶燈，牆身設鏡面及雕塑裝飾，高貴優雅。



5套房華麗豪裝



客飯兩廳皆有玻璃門連接928方呎平台，置有大型戶外桌椅，居高臨下，俯瞰牛池灣公園及山下物業，更可遠眺啟德郵輪碼頭，景觀開揚。客廳另一端設有偏廳及小酒吧，以通孔飾櫃間開，內置各式擺設，除令客飯兩廳涇渭分明之餘，又可以通孔保留寬闊視野。



大宅擁5房，全屬套房設計，當中一房位於下層，其餘全置於上層，皆寬敞四正，裝潢溫馨雅致。主人套房以金灰色混搭，大型雙人牀可三邊下牀，另有沙發及茶几等多款家具，又以不少鏡面及燈槽點綴。房內設有玻璃門及露台，鳥瞰公園及市景，採光度高。其餘睡房同樣可置放雙人大牀、書桌及衣櫃，並設偌大窗戶，部份連露台，溫暖舒適。



廚房方正寬敞，內置多邊煮食櫃枱及中島工作枱，設備齊全，並有玻璃門通往平台。浴室均以雲石及大鏡裝潢，配備浴缸，豪華優雅。主人房套廁更以玻璃門連露台，浸浴時可享開揚美景。單位擁面積達1210方呎天台，設有私家泳池及按摩池，矜貴罕有。



上述峻弦頂層複式放盤，實用面積3555方呎，複式設計，採5套房4廳間隔，連928方呎平台及1210方呎天台，另設1個工人套房，業主現叫價1.38億元連3個車位放售，實用呎價約38819元。