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﻿柏匯一房月租1.85萬

2017-06-27 列印
  二手再錄市價租務個案，中原區域營業經理陳凱超表示，筲箕灣柏匯中層A室，面積328方呎，一房間隔，剛以18500元租出，呎租56.4元。業主於16年以619萬元一手買入單位，租金回報約3.6厘。

　　祥益高級區域經理黃慶德表示，屯門新屯門中心9座高層D室，面積501方呎，2房設計，獲區外客垂青，以1.15萬元租出，呎租為23元。

　　香港置業營業經理翁嘉慧表示，奧運站凱帆軒1座高層B室，面積469方呎，屬2房間隔，享海景，月租2.1萬元，呎租約44.8元。據了解，新租客為專業人士，業主於11年以約600萬元購入上址，現租出享回報約4.2厘。

　　Q房網營業經理陳諺東表示，筲箕灣樂融軒高層B室，面積508方呎，屬2房間隔，獲租客以2.38萬元租入，呎租約為46.9元。
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