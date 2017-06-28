﻿加息陰霾籠罩 新界西豪宅叫價進取買賣拉鋸

新界西洋房叫價進取，加上加息陰霾籠罩，買家望而卻步，極少還價，令區內洋房於6月份交投淡靜。其中於上月仍錄雙位數成交量的錦綉花園，於本月至今暫錄4宗成交。另外，加州花園及一向交投疏落的碧豪苑亦僅各錄1宗成交。



利嘉閣地產首席聯席董事劉喜燕表示，新界西洋房於6月至今僅暫錄7宗二手成交；成交量於5月份已開始下滑，但當時市況仍然較好，共錄得25宗成交。區內貼市價洋房盤源短缺，業主心雄，叫價大多參考早前的高位造價，高於銀行估價一至兩成，令買家無法接受。另外，臨近美國加息陰霾下，亦令不少準買家卻步觀望，暫緩入市。踏入6月份，區內成交多屬市價，亦有業主大幅減價，亦有睇好後市，出現反價。例如錦綉花園H段1街單號屋，實用848方呎，業主原於5月尾叫價980萬元放盤，但因見多人查詢睇樓，於是一星期後反價至1050萬元，至今仍未沽出。目前睇樓人流偏靜，買家即使睇樓後亦極少還價，雙方陷入拉鋸。



錦綉花園呎價1.1萬沽出



錦綉花園於6月至今暫錄4宗買賣成交，平均實用呎價11520元。其中松濤南路單號屋，實用面積846方呎，原業主以進取價1100萬元，放盤約1星期，最終大減100萬至1000萬元易主，實用呎價11820元，但造價高市價近3%。5月份共錄14宗成交，平均實呎價約12056元。現時，屋苑有約50座洋房放賣，熱門放盤有30個，但逾半高於市價，盤源緊張。放盤當中以約1000方呎入場洋房為主，近8成交吉放售，平均實呎叫價約12500元，入場費950萬元起，為實用面積840方呎。



劉喜燕亦透露，向來交投較疏落的牛潭尾碧豪苑，平均一年只得一兩宗成交，但最近連續2個月破蛋。



加州花園錄SSD賺272萬離場



屋苑吸引力在於為區內面積最細洋房，入場價亦最低，故吸引部份首次買洋房買家。碧豪苑於6月至今暫錄1宗買賣成交，雙號屋實用面積1190方呎，3房1套間隔，原業主放盤8個月，反覆議價50萬至950萬元易手予自用買家，實用呎價7983元，屬市價。



5月份亦錄1宗成交，單號屋實用面積697方呎，造價600萬元，實用呎價8608元，亦屬市價。屋苑現時約有10座洋房放賣盤，以面積697方呎洋房為主，全部交吉放售，平均實呎叫價9000元。現時入場單位為一間697方呎洋房，樓高2層，3房間隔，叫價650萬元。



至於區內的大型洋房群加州花園，於早前4月份仍錄10宗成交，近2個月則表現遜色，本月僅錄1宗成交。



據中原地產資深分區聯席董事龍智峰所述，加州花園於6月迄今暫錄1宗竹桃徑雙號屋易手，洋房實用967方呎，原業主見物業剛滿SSD期，遂開價約1000萬元放盤近半年，議價後以952萬元市價沽出，實用呎價9845元，帳面獲利272萬元離場。



屋苑於5月份亦只錄2宗成交，平均實用呎價9900元。現時，加州花園累計有106座洋房放售，以1000方呎及1300方呎洋房佔多，連租約放售不足1成，平均實呎叫價10000元。屋苑入場費約950萬元，為實用面積1015方呎。