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﻿君滙港兩房月租萬八

2017-06-28 列印
  二手紛錄市價租務個案，利嘉閣分行經理史家樑稱，奧運站君滙港5座低層D室，面積約477方呎，為2房間隔，望園林景，現以18300元獲租出，呎租約38.4元，據悉，業主於2011年以約610萬元買入單位，現出租可享租金回報約3.6厘。

　　中原高級分行經理黃達雄表示，大埔逸瓏灣1期18座中層A室，面積1228方呎，四房連雙套房間隔，日前以42000元租出，呎租34.2元，屬市價。據悉，業主於14年以1649萬元購入單位，是次租出單位可享約3.1厘租金回報。

　　祥益高級客戶經理陳阿麗表示，屯門啟豐園1座高層G室，面積375方呎，獲區內客垂青，以1.15萬元即睇即租，呎租30.7元。
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