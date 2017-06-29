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﻿大埔中心兩房月租1.18萬

2017-06-29 列印
  二手再錄市價租務個案，中原分行經理梁智遠表示，大埔中心5座中層B室，面積313方呎，兩房間隔，日前以11800元租出，呎租37.7元；據悉，業主剛於今年以430萬元購入單位，是次租出單位可享約3.3厘租金回報。

　　美聯營業經理冼晉毅表示，西灣河逸濤灣4座高層D室，面積約為865方呎，為三房間隔，望海景，以月租4.35萬元租出，呎租約為50.3元，業主於03年以約595.9萬元購入上述物業，若以目前租金計算，單位租金回報率近8.8厘。世紀21溢榮地產客戶經理林曉怡表示，筲箕灣廣場麗雅苑高層B室，面積361方呎，兩房間隔，以1.47萬元租出，呎租約40.7元。
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