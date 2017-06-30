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日報新聞 > 地產

﻿希爾頓中心三房月租1.9萬

2017-06-30 列印
  二手紛錄市價租務個案，中原高級分行經理杜文俊表示，沙田希爾頓中心C座中層8室，面積475方呎，3房間隔，以19000元租出，實用呎租40元。據了解，業主於97年以314萬元購入，是次租出單位可享約7.3厘租金回報。

　　香港置業首席聯席董事馮智堯表示，將軍澳天晉6座低層C室，2房間隔，面積約539方呎，以約2.1萬元獲承租，呎租約39元。據悉，新租客為外區用家，業主於11年1以約454.4萬元購入上址，現租出享回報率約5.5厘。

　　Q房網營業經理王俊安表示，天后維景花園B座高層3室，面積452方呎，屬2房間隔，望煙花海景，獲租客以2.15萬元租入，呎租約為48元，據了解，業主於08年以約460萬元購入上述單位，按買入價計算，租金回報高達5.6厘。
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