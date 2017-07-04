﻿罕有頂層複式 又一居柔亮雅廳休閒寫意

又一居貴為又一村的指標屋苑之一，居住環境舒適，旺中帶靜，配套設施完善。今次走訪的放售盤為又一居罕有的頂層複式單位，實用面積1311方呎，4房連2套房間隔，最新叫價為2900萬元。



又一居於1992至1995年期間入伙，共提供約1800個住宅單位，自設停車場及住客會所等設施。由屋苑步行數分鐘至10數分鐘可達港鐵九龍塘站，視乎座數所在位置，車站兩線交匯，方便前往港九新界各區。另外，又一城商場地下亦有多條路線的巴士及小巴，一般的購物及娛樂消遣可在大型商場又一城找到，如溜冰場、戲院及食肆等。物業鄰近香港城市大學，以及多所本地及國際學校，可滿足有子女的家庭需要。



平台躺椅賞景



馬上介紹這個複式放盤，複式下層主要是長形大廳及其中一房，客飯兩廳格局分明，樓底高曠，天花及牆身以白色裝潢，加上客飯廳兩區分別配置偌大玻璃窗及露台，可引進更多自然光線，令廳堂倍添明亮，充滿生氣。呈L形的廚房位於玄關側，空間寬闊，並備有通風窗。



房間分佈方面，其中1個套房位於客廳旁，另外2個睡房及1個書房集中於上層區域，沿內置樓梯拾級而上，複式上層的套房寬敞實用，一邊牆壁造了一列高身衣櫃，大牀面向平台，讓住戶每天起牀都能感受新一天的開始，又可以閒時坐在平台躺椅上，欣賞怡人景色。景觀方面，大廳的露台及睡房平台坐向相同，遙望香港城市大學，遠眺筆架山一帶山景。



以上放盤是又一居12座高層C室，實用面積1311方呎，4房2廳連2套房間隔，另設1個貯物房及1個工人套房，現以2900萬元放售，呎價約22121元。