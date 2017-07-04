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﻿區內客1.25萬租嘉湖中層

2017-07-04 列印
  二手再錄市價租務個案，祥益分行經理林家倫表示，天水圍嘉湖山莊樂湖居11座中層C室，面積551方呎，日前獲一名區內客垂青，以1.25萬元即睇即租，呎租22.7元。

　　利嘉閣分行經理黃萬華表示，九龍塘又一村花園2期B7座高層A室，面積約1496方呎，為3房間隔，望開揚景，租客以57000元連車位承租，呎租約38.1元。據了解，業主於96年9月以1515萬元購入上述單位，今租出可享租金回報率約4.5厘。

　　Q房網營業董事洪建輝表示，元朗鉅發大廈2座中層G室，面積452方呎，屬2房間隔，望開揚景，獲租客以1.1萬元租入，租約為24.3元，據了解，業主於2006年4月以約113.8萬元購入上述單位，按買入價計算，租金回報高逾11厘。
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