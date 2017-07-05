﻿蔚山花園吊燈點綴雅致廳堂 俯瞰繁華都會

蔚山花園坐落中半山麥當勞道，享港島名校校網之餘，不少單位亦享開揚半山景致，環境優美清靜。是次走訪其中1個中層單位，擁4房連1套房，佈置優雅溫馨，更擁偌大弧形露台及玻璃門，外望禮賓府方向，俯瞰中區都會及維港煙花。



位於麥當勞道48號的單幢豪宅蔚山花園，樓齡31年，提供區內較罕有的4房大單位，加上廳大房大，實用率高逾八成，因此向來深受實力用家歡迎。大廈外觀呈獨特扇形，樓高31層，一梯兩伙，共提供62個單位，每戶均設弧形大露台。除頂層2個連平台3房單位之外，其餘全數為4房1套豪宅，九成單位實用面積達1848方呎。此外，物業位處中西區11號名校網，加上靠近中環及金鐘等商業中心，車程只需5分鐘，因此吸引不少家庭買家青睞。



是次介紹的中層單位，屬該廈標準戶型，實用面積1848方呎，大廳略呈扇形，客飯兩廳涇渭分明，均以白牆及白地磚裝潢，配以水晶吊燈，簡潔雅致。客廳置有3張黑色沙發、茶几及電視矮櫃，佈置溫馨。沙發旁有多扇寬廣玻璃門，外連弧形大露台，引景入室，令一廳通爽澄明。露台面向中區一帶，俯瞰禮賓府，外望璀璨都會及維景煙花景，開揚舒適，繁華奪目。大廳另一端為飯廳，以白色主調裝潢，配搭木系家具及佈置，倍添典雅。廳內已置8座位圓形木餐桌，旁邊有多個弧形木櫃，並以多面牆鏡及水晶吊燈點綴，呈現古典韻味。餐桌旁有近落地窗，促進室內空氣對流，採光充足。客飯兩廳間設有小型吧枱，亦以木系風格佈置，優雅浪漫。



4房1套連車位



主人套房及各房間，均闊落方正，以白牆木地板為主裝潢，可輕鬆佈置雙人大牀和高身衣櫃等大型家具。主人套房中的雙人大牀可3邊下牀，並可放置梳妝枱及電視櫃等家具。房內設有偌大窗戶，景觀開揚光猛。其餘睡房均佈置簡約，置有單人牀及書桌。房內亦設大窗，享開揚景，採光度高。獨立廚房呈長方形，設兩邊煮食櫃枱及通風大窗，設備齊全。套廁及客廁分別置浴缸及淋浴間，保養簇新，乾爽整潔。



上述單位為蔚山花園中層B室，實用面積1848方呎，採4房2廳連1套房間隔 ，連露台，另設1工人套房。業主現叫價5380萬元連1個車位放售，實用呎價29113元。