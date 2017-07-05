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﻿碧華花園連車位月租6.5萬

2017-07-05 列印
  二手再錄市價租務個案，利嘉閣分行經理黃萬華表示，九龍塘碧華花園1座中層B室，面積約1607方呎，為四房連套房間隔，望山巒景色，以65000元連車位承租，呎租約40.4元，據了解，業主於99年以1173萬元購入上述單位，今租出可享租金回報率約6.6厘。

　　中原分行經理伍毅臻表示，新屯門中心1座中層F室，面積455方呎，兩房間隔，望海景，新近以10500元租出，呎租23.1元。業主於96年以126萬元買入單位，是次租出單位可享約10厘租金回報。

　　Q房網營業董事洪建輝表示，元朗尚悅3座高層C室，面積443方呎，屬兩房間隔，望開揚景，以1.25萬元租出，呎租約為28.2元。據了解，業主於14年以約418萬元購入上述單位，按買入價計算，租金回報逾3.5厘。
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