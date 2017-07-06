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﻿港灣豪庭低層月租2.05萬

2017-07-06 列印
  二手再錄市價租務個案，利嘉閣高級經理徐錦榮稱，大角咀港灣豪庭2座低層G室，面積約534方呎，為經議價後以20500元租出，呎租約38.4元。

  據了解，原業主於09年6月，以約349萬元購入物業，現可享租金回報約7厘。

　　Q房網營業經理王俊安表示，天后建華大廈低層C室，面積223方呎，屬一房間隔，望開揚景，以1.4萬元租出，呎租約為62.8元。

  據了解，業主於15年5月以約312萬元購入上述單位，按買入價計算，租金回報高約5.3厘。

　　祥益客戶經理陳秀春表示，屯門海麗花園2座中層G室，面積412方呎，兩房設計，獲租客以月租9500元「即睇即租」，呎租23.1元。
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