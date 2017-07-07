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﻿迎海套三房月租2.8萬

2017-07-07 列印
  二手錄得市價租務個案，中原分行經理卜穎芝表示，馬鞍山迎海．駿岸8座高層B室，面積823方呎，三房連套房間隔，以28000元租出，呎租34元。

  據了解，業主於15年以1451萬元購入單位，是次租出單位可享約2.3厘租金回報。

　　利嘉閣分行經理黃萬華表示，何文田敬德臺高層A室，面積約856方呎，為3房設計，望開揚景，即獲租客以32000元承租，呎租約37.4元，據了解，業主於17年以1310萬元購入上述單位，可享租金回報率約2.9厘。

　　Q房網營業董事吳柏汶表示，堅尼地城翰林軒高層D室，面積464方呎，以2.6萬元租出，呎租約為56元，業主於12年1以678萬元購入上述單位，按買入價計算，租金回報約4.6厘。
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