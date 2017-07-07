﻿自然木系 打造樸素居停

簡約時尚設計近來愈來愈受人歡迎，但要為家居增添這種風格，而又不會過份單調，就要考考設計師心思。正如以下設計個案，單位以不同深淺的木系元素，配合大理石，以及燈光運作，感覺自然舒適，綴以豐富細節，並拉長視覺空間，打造出樸素雅致的居所。



是次的設計單位位於港島西的維港峰，實用面積約1,122方呎，採3房間隔。戶主崇尚簡約時尚的設計，故設計師以不同深淺的木元素和大理石互相配搭，塑造各種視覺效果。



光影折射顯層次



甫入大門，便見白色牆身搭配淺木色地板，整體感覺簡潔寬敞。右邊為深木色鞋櫃，而左邊則設多條長方形木柱，修飾入門位空間，劃分玄關和客飯廳之餘，亦避免大門直視房門的尷尬。這個鏤空的屏風，更同時令訪客在踏入大門之初，已率先感受到光與影的立體效果。



客飯廳間隔四正，飯廳以淺木色地板配襯白色牆身，一邊擺放深木色桌椅，和地板形成對比，配合牆上2幅畫作點綴空間。另一邊則設白色靠牆矮櫃，由多個方形組成，左邊和中間的部份不設櫃門，方便放置各種大型物品，增加貯物空間。



客廳天花板以單邊灰鏡營造出假天花的效果，配合兩邊的燈光和射燈，讓光線折射至室內各處，增加層次感及空間感。



客廳一邊牆身為電視櫃，特地以白色灰紋大理石為主，配襯深木色電視矮櫃，時尚華麗，凸顯戶主品味喜好。另一邊放置深褐色皮沙發，貫徹全屋設計，中間擺放多種顏色條紋地氈，點綴空間。廳堂外連露台，僅以一道玻璃門相隔，讓天然陽光能照進室內，增添柔和溫暖。



米白色調和諧臥室



設計師為增加室內空間感，特地把主人房及書房打通，中間的牆身改成間牆櫃，同時方便戶主使用書房。主人房色調素雅，米白色調的牆身，配以原木色系的睡牀及牀頭櫃配搭，予人舒適的和諧感。



由於從書房可俯瞰附近的優美景色，因此設計師設計了一組高身貯物櫃連書架，書桌延伸至窗台，增加桌子闊度，善用每寸空間，並能欣賞寧靜怡人的美景。



兒子的房間方面，設計師運用空間的設計，將書架延伸至窗台，有助擴闊空間實用性之餘，更為將升讀大學的兒子打造寬敞的學習環境。