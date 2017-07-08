﻿63 Pokfulam入場價575.4萬

九龍建業市務及銷售總經理楊聰永表示，「63 Pokfulam首批涉及70伙，面積209至494方呎，包括開放式、1房、1房半及3房1套間隔，折實價由最平575.4萬元起，至最貴1,540.1萬元，折實呎價由25,980至32,775元。是次開價屬『蘇州艇價』，因『蘇州過後無艇搭』。項目於周六（8日）開放示範單位予公眾並同步收票，最快下周開售。」
63 Pokfulam首批主要分佈在1及2座的中低層，其中入場戶為面積209方呎的1座6樓E室，開放式間隔，定價639.3萬元，折扣後575.4萬元。至於呎價最低單位則為494方呎2座6樓E室，3房連套房間隔，定價1,426萬元，折實價1,283.4萬元。
另外，發展商為買家提供4種付款方法，包括60天即供減售價10%、180天即供減售價9%，按揭易付款計劃可減售價5%、按揭通付款計劃可減售價4%。
其中可減售價4%的按揭通付款計劃，買家須先付15%首期，然後每月付0.6%，入伙時可承造七成按揭。
63 Pokfulam位於薄扶林道63號，2幢提供350伙，設有開放式至1房半，以及3房間隔，實用面積209至494方呎不等，預計項目關鍵日期為2019年12月1日。