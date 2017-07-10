﻿九龍塘麗珊園5,039呎 逾兩千萬豪裝中空客廳

九龍塘，可說是豪宅地段代名詞，是次帶大家參觀喇沙利道上一座億萬元花園大屋，洋房實用面積5,039方呎，屬4套房4廳設計，據了解，屋主曾花上約2,700萬元豪裝，富麗堂皇，單是中空大廳掛着的巨型水晶吊燈，已展現非一般的大宅氣度。



麗珊園坐落在喇沙利道上，地段毋庸置疑，近港鐵九龍塘站，四通八達，道路兩旁種有樹木，環境寧靜，整個項目由4間洋房組成，分A至D屋，樓齡約20年。此項目更屬於小學41校網，網內有不少著名學校，另附近有多所著名幼稚園、中學及國際學校。



馬上參觀這間大屋，推開大門，經過玄關及貯物室後，主要是寬敞的影視廳，牆身一邊掛上巨型投射屏幕，為一室打造成私人影院，廳外連接大花園。拾級而上，便是偌大客廳及飯廳，客廳重點是2層高的中空樓底，中央掛着水晶吊燈，凸顯超高樓底的優勢，淺色沙發與巨型花紋地毯，為此空間營造出瑰麗溫暖的格調。而飯廳延續客廳的華麗佈局，廳中央擺放着圓形餐桌，牆身掛有掛畫，令用餐空間也甚有格調。另洋房大門側設有泊車位。



4套房4廳



再往上行，便是2個套房及家庭廳，而頂層另有2個大套房，特點是設計師將寢區、衣帽間及浴室互通相通，讓住客體驗寫意無比之享受。來到天台，更備有私家桑拿房及按摩大浴缸，將豪華矜貴的生活品味發揮得淋漓盡致。



中原地產高級分區聯席董事余社朝表示，九龍塘於5月份錄得約3宗洋房成交，成交價介乎約2億至3億元，現時區內洋房放盤不足10間。近期錄得一宗洋房成交，位於喇沙利道34號的皇廷匯A室及B室，實用面積7338方呎，另設花園、車位、天台及平台，以約3.09億元成交，平均實用呎價約42,100元。