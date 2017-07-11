﻿山頂南區豪宅成交量減 氣氛轉淡 睇樓人流下跌

近月山頂南區交投轉淡，成交量大幅回落，由5月21伙跌至6月14伙，包括一手及二手樓。區內代理表示，由於最近天氣不穩，加上考試季及暑假前夕，買家大多無暇睇樓，令交投氣氛轉弱。雖然成交量減，但仍屢錄破頂個案，反映買家對後市仍充滿信心。



美聯物業區域聯席董事方富義表示，山頂南區於6月錄11宗買賣成交，總成交物業共14個，金額約14.1億元，當中有4宗更屬一手沽售，包括2宗紅山半島、1宗聶歌信山道8號及1宗壽臣山道西11A號一次過大手沽出4間洋房。南區的二手成交以銀碼較細的單位為主，集中於3000萬元左右，僅2宗為過億元成交。



回顧5月市況較好，雖然成交宗數亦是11宗，但交易物業則達21間，涉資21.7億元，當中更有大手投資者斥約15.28億元，一連購入壽臣山道東1至9號11間洋房放租，平均實呎價達51000元。反觀6月，由於連續多日天氣惡劣，買家睇樓受阻；加上考試期及臨近暑假，父母大多無暇睇樓，導致月內睇樓人流回落，交投量及金額亦隨之大減逾3成。



雖然成交量及金額減少，但近月仍持續錄得破頂成交，反映買家對後市仍抱持信心，用家需求亦持續承托樓價。例如位於南灣道10號的雅景閣，當中一個地下連花園單位，實用988方呎，以3800萬元連1車位沽出，實用呎價38462元，創屋苑同類造價新高。



嘉樂園1.228億破頂價易手



方富義指，坐落山頂甘道20至34號的老牌豪宅嘉樂園於6月錄1宗成交，C座低層單號室，實用2448方呎，於6月初以1.228億元連1車位破頂價易手，實用呎價達50163元，造價及呎價同創屋苑新高。原業主於2006年以3218萬元購入上址，是次轉手帳面獲利9062萬元。嘉樂園現時僅餘2個放盤，最平單位為一個實用2117方呎的原裝3房戶，現時叫價1.05億元連1車位放售，實用呎價49598元。



蔚峰園造價3380萬連車位



近月，山頂及南區有約7宗二手成交，當中有4宗造價屬二千至三千萬元，如位於淺水灣道11號的蔚峰園於6月迄今錄得1宗成交，低層A室，實用1113方呎，造價3380萬元連1車位，實用呎價30368元。現時約有4個放盤，平均實呎叫價達34142元。入場單位為3房單位，現叫價3600萬元連1車位放售，實用呎價32345元。



浪琴2房呎價2.1萬



據利嘉閣地產分行經理梁志偉所述，近月山頂南區交投轉靜，二手成交量大幅下滑，但造價仍受用家支持，個別屋苑更錄破頂成交。以位於大潭道38號的浪琴園為例，屋苑於6月至今僅累錄2宗成交，平均實用呎價21760元。當中一個1座高層B單位，實用1077方呎，2房1套間隔，以買賣公司形式獲用家斥資2300萬元承接，實用呎價21356元，創屋苑同類型單位造價新高。浪琴園現時約有19個放盤提供，當中3房類型數量最多，近3成連租約放售，標準單位平均實呎叫價23500元，最低叫價為一個2200萬元連1車位的2房單位。3房單位入場費約2800萬元，4房入場費則達3200萬元起。