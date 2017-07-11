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﻿大屋苑紛錄市價承接

2017-07-11 列印
■德福花園中層獲家長客以730萬元承接，創同類做價及呎價新高。
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        據星島地產網報道，屋苑錄家長客市價承接，美聯物業分行助理區域經理黃遠基表示，德福花園G座中層14室獲家長客以730萬元承接，創同類做價及呎價新高。該單位面積538方呎，屬2房間隔，呎價13569元。

　　據悉，買家為非本港居民，需付辣稅逾「2球」，原業主於2014年7月斥資約580萬購得，是次轉手帳面獲利約150萬，升值約26%。

　　名采策略營業經理蔡綺婷表示，鰂魚涌英皇道889號富景閣高層A室單位獲實客斥資609萬元吸納，單位面積337方呎，兩房兩廳間隔，呎價為18071元。

　　原業主於1997年6月以307萬元低價位入貨，持貨20年多帳面獲利302萬元離場，物業升值接近98%。

　　世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿表示，大坑浣紗街55號雍藝軒中層B室錄得成交，面積467平方呎，2房間隔，座向東北望開揚樓景，以745萬元沽出，實用面積呎價15953元。

　　據了解，原業主於2014年6月購入上址，當時作價680萬元，持貨剛滿3年SSD期鬆綁沽售，帳面微賺65萬元離場，單位期內升值10%。

　　世紀21奇豐分行高級分行經理趙詠欣表示，馬鞍山新港城G座高層03室錄得成交，單位面積363平方呎，2房間隔，座向西北享海景，獲上車客零議價以590萬元承接，呎價16253元，創該屋苑同類單位造價新高。趙詠欣稱，原業主於2012年8月購入上址，當時作價328萬元，持貨至今沽售，帳面獲利262萬元，單位期內升值80%。
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