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﻿日出康城三房830萬成交

2017-07-11 列印
  利嘉閣地產市務經理黃嘉仁表示，日出康城首都1座中層LA室以830萬元成交，單位面積715方呎，三房一套間隔，呎價11608元。據了解，原業主於2009年3月份以約368萬元購入，持貨至今帳面獲利462萬元，物業升值約1.3倍。

　　中原地產副分區營業經理伍錦基表示，維景灣畔12座低層C室以760萬元易手，單位面積522方呎，兩房間隔，呎價14559元。原業主於2007年11月以268萬元買入單位，持貨近10年帳面獲利492萬元離場，單位升值1.8倍。

　　美聯物業分行聯席區域經理陳智生表示，玫瑰花園中高層E室單位獲用家以465萬元承接，單位面積為498方呎，兩房間隔，呎價9337元。原業主於04年9月以約106.5萬元購入，轉售帳面獲利約358.5萬元，升值3.4倍。
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