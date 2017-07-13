﻿屋苑紛錄用家市價承接

據了解，原業主於01年7月以約145.49萬元購入上述物業，是次轉售帳面獲利約334.51萬元。
利嘉閣高級經理盧偉森稱，土瓜灣翔龍灣5座低層E室，面積約508方呎，為3房間隔，最終以800萬元易主，呎價約15748元。
據悉，原業主在11年6月，以約515萬元買入上述單位，持貨至今，現轉手帳面獲利約285萬元。
中原高級分行經理何偉明表示，荃灣荃景花園4座中層C室，面積428方呎，兩房間隔，以513萬元易手，呎價11986元。
原業主於86年以33萬元買入單位，持貨31年，帳面獲利480萬元。
利嘉閣首席聯席董事姚頌塘稱，深井碧堤半島2座高層F室，面積約526方呎，為2房間隔，望海景，買家以650萬元購入單位，呎價約12357元。
據了解，原業主於10年11月，以約350萬元買入上述單位，現轉手帳面獲利約300萬元。
祥益高級區域經理黃肇雯表示，天水圍居屋天盛苑J座高層5室，面積650方呎，3房設計，獲區內首置客垂青，以438萬元（居二市場價）購入，呎價為6738元，屬於市場價成交。
世紀21奇豐高級分行經理趙詠欣表示，馬鞍山天宇海6A座高層A室，面積751方呎，3房1套間隔，以998萬元承接，呎價13289元。