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日報新聞 > 地產

﻿花園城兩房月租1.25萬

2017-07-13 列印
  二手再錄市價租務個案，中原副分區營業經理招錦昌表示，沙田花園城3期B座中層A室，面積324方呎，2房間隔，以12500元租出，呎租38.6元。據悉，業主於16年以332萬元購入單位，是次租出單位可享約4.5厘租金回報。

　　世紀21分行經理魏仕良表示，將軍澳中心12座高層C室，面積638方呎，望開揚景，以2萬元租出，呎租約31.3元。業主於03年以229.3萬元購入，按現時租金計算，可享租金回報率達10.5厘。

　　美聯聯席區域經理鮑頴鴻表示，北角寶馬山花園11座中層C室，面積約為845方呎，為3房連套房間隔，獲同區客以月租約3.4萬元，呎租約為40.2元。據悉，業主於91年7月以約255萬元購入上述物業，以目前租金計算，租金回報率約16厘。
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