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﻿奧柏‧御峯兩房月租2.1萬

2017-07-14 列印
  二手再錄市價租務個案，香港置業首席聯席董事文愛玲表示，大角咀奧柏‧御峯2座高層K室，屬2房間隔，面積511方呎，以2.1萬元租出，呎租41.1元。

  業主於12年4月以約639.7萬元購入，現租出享回報率近4%。

　　Q房網營業經理馬宏恩表示，西半山寶翠園8座中層G室，面積1271方呎，屬4房間隔，望全海景，獲租客以6.8萬元承租，呎租約為53.5元。

  據了解，業主於03年以773.3萬元購入上述單位，按買入價計算，租金回報高逾10厘。

　　美聯區域經理佘錦驊表示，西灣河欣景花園3座高層G室，面積652方呎，為3房間隔，以約2.3萬元承租，呎租35.3元。
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