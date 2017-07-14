﻿糅合東西 英日風格各具特色

不少人在構思理想居所時，在設計風格上或會心大心細。是次介紹的設計個案糅合多元化設計，設計師在單位加入「英倫風」和「東瀛風」元素，並為屋主夫婦打造智能家居。單位原本是3房間隔，設計師將主人套房和其中一客房打通，使間隔更為實用，適合二人家庭居住。



今次介紹的室內設計個案位於馬鞍山的海典灣，單位實用面積約810餘方呎，原先是3房連套房間隔，改動後則成了2房連套房戶。



戶主希望居所有優閒的感覺和享開揚的景觀，於是請來室內設計師Jacob操刀，並打造一個智能家居。由於單位只有夫婦二人居住，設計師在間隔上作了改動，打通主人套房和旁邊的客房，以增添實用性。



設計師希望在大廳營造英式簡約的效果，大廳以灰藍色為主調，與牆身的白色線條和飯廳的白色壁爐相映，有如置身在外國的感覺。客廳擺放電視的位置有一特色牆，貼上仿木板的牆紙，輕鬆打造英倫簡約風。



灰藍主調英倫雅廳



設計師Jacob特別一提，飯廳的卡位餐椅背後放置了一個灰色鏡櫃，內藏電視機。另外，高背卡位餐椅下的空間，可作貯物用途。另餐桌旁置有白色貯物櫃，提供充裕貯物空間，並讓戶主擺放精緻裝飾品作點綴。



房間方面，單位原有間隔為3房1套，設計師將主人房和相鄰的客房打通，空間更顯闊落，房內偌大的窗戶使景觀更開揚光猛。主人房以素色為主調，優雅時尚，和諧舒適。



主人房一邊擺放了書櫃和書枱，設計師利用天花不同的設計特色，一凹一凸，分隔出寢區和工作間。工作間的天花用上環形燈槽設計，寢區則利用天花層板配上LED燈，造成滲光效果。主人套廁與房間的間牆換成可調整透光度的玻璃牆，打造智能家居，而通透的視覺使房間更開揚寬敞。電鍍玻璃通電後，戶主可控制玻璃的磨砂效果，使浴室和卧室有足夠私隱度。



日式客房和諧舒適



設計師希望家居的設計能多元化，不致過於單一，故客房的設計與大廳截然不同。客房用上「東瀛風」元素，地台鋪上榻榻米，加上一個到頂趟門大衣櫃，充份利用空間。



設計師表示，戶主可在這個日式房間與朋友相聚閒聊。日式房間對面原為士多房，設計師現將士多房改為衣帽間，其設計與大廳如出一轍，同採英式風格，棕色衣櫃和射燈塑造出濃厚「英倫風」。