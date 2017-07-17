﻿西環傲翔灣畔1,059呎 寬闊露台 近覽海景

傲翔灣畔位於域多利道上，背翠綠群山，前臨海景。是次為大家走訪其中一個中層單位，實用面積1,059方呎，4房1套房設計，間隔四正，裝潢優雅，加上開揚露台，鳥瞰遼闊海灣。



樓齡約8年的傲翔灣畔，由置地公司發展，樓高33層，提供95個單位，另有會所及停車場，物業每層4伙，其中3伙對正海景。單位間隔由2至4房不等，另有少量特色單位。



4房1套設計



今次精選的單位為中層B室，實用面積1,059方呎，甫過玄關，便是方形大廳，以淺色木地板及杏色牆身作基礎裝潢，置有灰色6座位沙發、茶几及電視櫃，又以牆鏡點綴，簡單優雅。飯廳則於角落鋪設天藍色牆身及弧形長椅，配搭中型圓餐桌及水晶吊燈，相當精緻。



客廳設玻璃趟門連接開揚露台，近為遊樂場及卑路乍灣一帶海景，陽光灑落，通爽澄明，若天色晴朗，更可眺望昂船洲大橋景。



間隔方面，單位為4房1套，2房向北；2房向南，當中主人套房以咖啡系色為主，以吊燈裝飾，置有大型雙人牀，可三邊下牀之餘，更可添置大衣櫃及梳妝台，套房更設偌大雙窗，遼闊海景一目了然。其餘房間或置雙人大牀，或置書桌書櫃，均設偌大窗戶，或望海，或望翠綠山巒，採光充足。



中國第一地產客戶經理石沙的表示，「傲翔灣畔現時放賣盤不足10個，均為標準單位。最近一宗成交錄於本年4月份，單位為低層B室，實用面積1,059方呎，造價約2,030萬元，實用呎價19,169元。現時，市場上該廈有約2個單位放租，包括現時介紹的中層B室；另一個為高層A室，實用面積524方呎，叫租2.8萬元，呎租53.4元。最近一宗租務成交亦錄於4月，為中層D室，實用面積790方呎，月租4萬元，呎租50.6元。」