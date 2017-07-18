﻿溫哥華 River Green 水岸社區 售價約720萬起

加拿大溫哥華屬全球宜居城市前列之一，位於列治文市的大型樓盤River Green，更享有大片綠化地帶，最新一期正在香港進行展銷，單位入場價約120萬加元(折合約720萬港元)起。



River Green為新鴻基地產大股東郭氏家族私人投資，其所在的列治文市(Richmond)，屬大溫哥華(Greater Vancouver)其中一個主要城市，樓盤位置四通八達，離溫哥華國際機場僅10分鐘車程，另前往美加邊境亦只需30分鐘，附近亦有不少餐飲配套及購物中心，包括大溫哥華地區最大亞洲文化購物中心(Aberdeen Centre)以及Steveston Fisherman's Wharf漁人碼頭，加上優質學校網，地段優越。



10分鐘車程到機場



特別一提，該地區在過去5年人口及經濟發展迅速，以River Green的1期發展為例，由2013年入伙至今已升值近50%，另地產代理MacDonald Realty亦會為業主提供出租服務，適合投資人士。



面積1,200至3,000方呎



由2期物業組成的River Green佔地達27英畝，提供近2,000個單位，發展商是次推出第2期名為2 River Green，共3座，由獲獎建築師James Cheng打造，每幢樓高4至13層，共提供287伙，設有1至4房及頂層複式間隔，面積由1,200至3,000方呎，項目預計於2020年中落成。



B&O智能家居



用料方面，每個單位均配有名牌設備，包括Miele高級家電、意大利Cesar廚櫃、Fantini Rubinetti水龍頭、Kohler 洗滌槽、Acri-Tec浴缸、Duravit廁所等，而且高級品牌B&O，亦為單位配以最先進智能家居設備，配置相當講究。



River Green位於當地的豪華水岸社區，毗鄰1.1公里的水濱長廊，周邊瀰漫著高尚度假氛圍，而且更可將溫哥華北岸群山和菲沙河兩岸美景盡收眼底，為溫哥華絕無僅有。此外，2 River Green亦特設34,000方呎戶外綠化地帶，12,000方呎休閒設施，包括五星級會所、25米長的室內酒店式泳池等等，加上24小時物業禮賓服務，讓住戶隨時可享寫意生活。