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﻿太古城三房月租3.3萬

2017-07-18 列印
  二手再錄市價租務個案，中原資深區域營業經理趙鴻運稱，鰂魚涌太古城彩天閣中層E室，面積760方呎，3房連套房間隔，以33000元租出，呎租43.4元，業主於92年9月以385萬元買入單位，持貨25年，租金回報10.3厘。

　　祥益高級客戶經理陳秀春表示，屯門居屋兆軒苑A座中層15室，面積407方呎，2房設計，以1.03萬元「即睇即租」，呎租25.3元。

　　Q房網營業經理陳諺東表示，筲箕灣海灣華庭中層B室，面積258方呎，屬1房間隔，望市景，獲租客以1.1萬元租入，呎租約為43元。據了解，業主於06年2月以126萬元購入上述單位，按買入價計算，租金回報達10.4厘。

　　香港置業首席聯席董事林佩玲表示，奧運站浪澄灣1座極高層E室，面積約561方呎，以約2.7萬元租出，呎租約48.1元。
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