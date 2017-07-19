﻿中西囍相逢 歐陸中國風共聚一室

如果居室所在的位置，本來有一個有趣的典故，你會否希望有如以下的設計個案般，將故事融入設計意念之中？是次介紹的設計個案，戶主愛好歐陸式簡約設計，同時鍾情傳統中式的溫暖和諧感，設計師於是特意在這間位處囍帖街舊址的單位，加入「囍」字元素及配搭簡約歐陸風，為戶主一家三口打造安樂窩。



今次介紹的室內設計個案位於灣仔的囍滙，實用面積744方呎，採2房2廳連工人套房間隔。戶主邀來室內設計師，為一家設計中西合璧的家居，特色之一是糅合了東方及西方韻味，再配以歐陸式簡約主題，將兩者和諧結合。



特製屏風添時尚



單位以米白色為設計主調，予人清新優雅的感覺，輕鬆打造簡約的歐陸風格。淺色家具配以淺棕色木地板，不但富有溫馨和諧感，亦令室內看起來更光猛開揚。



玄關和飯廳置有米色和棕色貯物櫃，大大增加貯物空間。飯廳擺放了4人圓形餐桌，襯以金色餐椅，時尚感十足。客飯廳的牆身特別設有1幅特色牆，花線造型圍身，內貼有不鏽鋼邊，設計師指出，這樣的設計更能突出牆身造型。



大廳的另一亮點是特別訂製的「囍」字屏風，既配合屋苑名稱和前身為囍帖街的歷史，又可作分隔客廳和飯廳之用。設計師表示，特色「囍」字能為整個大廳增添時尚感和立體感。這個富有東方特色的屏風可謂錦上添花，與歐陸式的設計毫無違和感。



是次設計之中，單位的間隔改動幅度不大，其中飯廳中間為廚房的門口，設計師把原有的廚房門拆掉，配合兩旁牆身圍身的設計，將廚房門改為暗門，令大廳設計比原先交樓時的裝潢看起來更連貫，亦可以突出客飯兩廳的整體性。



至於房間方面，單位為2房間隔，主人套房牀頭牆身鋪上素色暗花牆紙，低調簡約而不失高貴優雅。設計師巧妙利用窗台位置，加設了一列抽屜及桌子，戶主可在上方擺放雜物或裝飾物，甚至種植小盆栽加以點綴。



暗花紋牆點綴臥室



牀尾位置設有多用途衣櫃，衣櫃設有書架和擺放電視機的位置，書架則延伸至窗台，充分善用空間。



另外，為使房間在視覺上更統一和諧，主人套房和毗鄰的女孩睡房，設計如出一轍，均採用同款同色設計的牀頭櫃、衣櫃和書枱；為配合戶主女兒的喜好，雖然裝修用色以米白色調為主，但牀頭燈及坐椅就採用了粉紅色系作點綴，充滿少女氣息，若將來想改變房間的觀感，亦只須轉換部份家品即可，靈活度高。