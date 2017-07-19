據了解，原業主於01年購入上址，當時作價260萬元，持貨至今16年，帳面賺713萬元。
美聯聯席區域經理黃錦瀚表示，沙田翠湖花園D座高層4室，面積約為680方呎，3房連套房間隔，望開揚景，以約762.8萬元成交，呎價為11218元。
原業主於05年以約254.8萬元購入上述物業，是次轉售帳面獲利約508萬元。
利嘉閣高級經理阮好珍表示，奧運站凱帆軒1座低層F室，面積約450方呎，為兩房間隔，以768萬元沽出，呎價約17067元，屬市價。
據悉，原業主於06年9月，以約270萬元買入上述單位，持貨多年至今，現轉手帳面獲利約498萬元。
祥益地產營業董事胡志偉表示，屯門居屋景峰花園1座高層A室，面積504方呎，2房設計，業主累減42萬元，終獲區外用家垂青，以428萬元（自由市場價）並購入作自住，呎價為8492元，屬市場成交。
中原分行經理伍毅臻表示，新屯門中心1座低層B室，面積462方呎，2房間隔，成交價438萬元，呎價9481元。
新買家為上車客，原業主於97年以186萬買入單位，現轉手帳面獲利252萬元。
世紀21奇豐助理區域營業董事鄭達昌表示，馬鞍山翠擁華庭10座低層D室，面積675方呎，望園景，經議價後獲區內客以770萬元承接，呎價11407元。
據了解，原業主於11年2月購入上述物業，當時作價420萬元，持貨至今沽售，帳面獲利350萬元。