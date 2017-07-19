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﻿日出康城三房月租1.74萬

2017-07-19 列印
  二手再錄市價租務個案，香港置業高級聯席董事黃偉傑表示，將軍澳日出康城領峯7座右翼高層A室，面積約680方呎，屬3房間隔，望內園景，獲區內客以約1.74萬元承租，呎租約25.6元。業主於15年以約640萬元購入上述單位，享租金回報約3.3厘。

　　Q房網聯席營業董事練卓杭表示，西灣河柏匯33低層D室，面積328方呎，屬開放式間隔，望開揚景，獲租客以1.5萬元承租，呎租約為46元。據了解，原業主於16年以約600萬元購入，按買入價計算，租金回報達3厘。

　　中原分區經理周偉航表示，沙田溱岸8號1座低層D室，面積720方呎，3房連套房間隔，以26000元租出，呎租36.1元。業主於17年以850萬元購入單位，是次租出單位可享約3.7厘租金回報。
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