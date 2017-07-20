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日報新聞 > 地產

﻿屋苑紛錄市價成交個案

2017-07-20 列印
■置富花園兩房單位獲用家以650萬元承接，呎價14943元。
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  據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，世紀21南區分行經理陳炳強表示，薄扶林置富花園8座高層A室，面積435方呎，2房間隔，望山景，獲區外用家以650萬元易手，呎價14943元，屬市價水平。

新港城呎價1.5萬

　　世紀21奇豐助理區域營業董事黎健峯表示，馬鞍山新港城J座高層6室，面積363方呎，1房間隔，望開揚樓景，獲用家以550萬元承接，呎價15152元，屬市價水平。據了解，原業主於12年8月購入上址，當時作價310萬元，持貨至今轉售，帳面獲利240萬元。

　　祥益地產高級區域經理黃肇雯表示，天水圍居屋天盛苑C座高層12室，面積535方呎，以353.8萬元（居二市場價）成交，呎價為6613元，屬市場價成交。原業主於2000年以約91.8萬（居二市場價）購入上址，帳面賺262萬元。

　　利嘉閣聯席董事黃定坤表示，東涌映灣園2座中層G室，面積約784方呎，為3房間隔，以888萬元沽出，呎價約11327元，據了解，原業主於09年以約320萬元購入上述單位，持貨至今成功轉售，帳面獲利約568萬元。

珀麗灣兩房560萬沽

　　中原高級分區營業經理溫明峯表示，馬灣珀麗灣31座高層A室，面積476方呎，2房間隔，成交價560萬元，呎價11765元。原業主於14年以420萬元買入單位，持貨3年轉手，帳面獲利140萬元。

　　美聯營業經理楊浩然表示，大埔寶馬山2座中層B室，面積約990方呎，3房間隔，約1200萬元成交，呎價約12121元。
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