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﻿屯門市廣場兩房1.4萬租

2017-07-20 列印
  二手再錄市價租務個案，祥益區域董事袁思賢表示，屯門市廣場4座高層H室，面積369方呎，2房設計，以1.4萬元「即睇即租」，呎租37.9元，屬市價。

　　中原資深區域營業董事黎妙蘭稱，柴灣杏花邨25座中層7室，面積499方呎，2房間隔，望內園景，以18500元將單位租出，呎租37.1元。原業主於09年以310萬元買入單位，持貨8年，租金回報7.2厘。

　　Q房網聯席營業董事練卓杭表示，西灣河嘉亨灣6座低層E室，面積527方呎，屬2房間隔，望東南海景，獲租客以2.35萬元承租，呎租約為45元。

  據了解，原業主於04年8月以404萬元購入上述單位，按買入價計算，租金回報近7厘。
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