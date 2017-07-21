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﻿新都城三房戶748萬成交

2017-07-21 列印
  據星島地產網報道，二手錄得換樓客承接，美聯物業分行營業經理林志堅表示，將軍澳新都城1期3座高層H室獲換樓客垂青，以748萬元購入，單位面積526方呎，屬3房1套間隔，呎價14221元。原業主於2013年4月以528萬元購得，轉手帳面獲利220萬，升值42%。

　　中原地產分區營業經理陳輝麟表示，青怡花園6座中層G室以650萬元沽出，單位面積547方呎，兩房間隔，呎價11883元。據悉，原業主於1987年4月以47.5萬元購入單位，持貨30年獲利602.5萬元，單位升值近13倍。

　　世紀21北山地產營業董事嚴智贇表示，北角雲華大廈錄得中層H室成交，獲區外換樓客以710萬元承接，單位面積775方呎，3房間隔，呎價9161元，屬市價。據了解，原業主於2005年12月以203萬元購入上址，持貨12年獲利507萬元，單位升值2.5倍。
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