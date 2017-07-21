﻿九龍塘雅景樓小學41校網 3房1套四正實用

暑假到，可說是不少家長的搵樓高峰期，位處名校網內之物業更將是熱選，今次帶大家走訪位於小學41校網之內的雅景樓，放盤實用面積1,088方呎，3房連1套房，單位以高實用率見稱，現時，連車位最新叫價1,700萬元。



雅景樓位於九龍塘筆架山義本道，由2座物業組成，雖然樓齡已經超過半個世紀，但數年前曾進行外牆翻新工程，大廈外貌簇新，但同時具備舊式屋苑實用性高的優點。



屋苑位處純住宅區，旺中帶靜，讓人豁然開朗。居民一向以專線小巴出入，前往港鐵九龍塘站或往又一城商場購物，班次頻密。不得不提，雅景樓位於小學41校網之內，網內有不少著名學校，如拔萃小學及喇沙小學。



1,088呎連車位



馬上走入放盤，單位面積1,088方呎，整個大廳內籠偌大四正，地板及部份牆壁以白色為主，飯廳部份牆身髹上橙色，設有假壁爐裝飾，加上客飯廳各自掛上別致燈飾，令兩廳更分明，燈飾為一室增添格調。



房間方面，放盤為3房連1套房設計，主人套房面積寬敞，容納大牀及工作桌椅，方便工作。另一睡房更有兩邊大窗，不設窗台，還放置了睡牀、鋼琴、電腦桌椅及小沙發，可見一室地方如何見使。



中原地產高級客戶經理胡耀年表示，雅景樓以用家主導，現時少有2個單位放盤，最近1宗成交已是去年11月，為中層A室，實用面積926方呎，以約1,400萬元成交，實用呎價約15,119元。綜觀整個筆架山住宅區的放盤單位也少於10個，故交投疏落，最近1宗成交於6月錄得，位於雅景樓對面的碧華閣有一個高層3室，實用面積939方呎，以約1,320萬元成交，實用呎價約14,058元。