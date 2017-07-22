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﻿信置13.8億奪馬鞍山白石地

2017-07-22 列印
　　地皮連錄破頂價成交，於上周五截標的馬鞍山白石地皮，由信和以13.83億力壓其餘29家財團奪得，屬今年首次由本港財團以獨資身份投得政府地皮，以地皮總樓面11.9萬方呎計算，每方呎地價高達11588元，並創區內新高，同時較市場估值上限高15%。

  翻查資料，區內舊紀錄為中信泰富於2015投得的落禾山里地皮，當時每方呎地價僅約6502元。由此可見，區內地價於2年急升近8成。
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