﻿簡約英倫風 間隔實用增空間感

香港愈來愈多細碼單位，不少人在構思如何裝修蝸居時，都希望能增加空間感和貯物量，但又怕太多貯物櫃反而會增添壓逼感。是次介紹的英倫風設計個案，即能一次過滿足兩個願望，設計師將貯物空間集中在房間，又將廚房改成開放式，使間隔更為實用，提升貯物量同時增強空間感。



今次介紹的室內設計個案位於青衣的私人屋苑美景花園，樓齡已有30年以上，單位實用面積約432方呎，採2房間隔，由於原本的間隔佈局大廳空間狹小，要擺放各類型傢俬令人大傷腦筋，戶主希望居所看起來寬敞一點，於是請來設計師Steve操刀，為單位進行大改造。



開放式廚房擴空間



單位現時有戶主夫婦和2歲女兒居住，戶主希望單位設計能增加空間感和貯物量。設計師Steve指，「全屋的最大改動為大廳和廚房，大廳原先未有足夠地方擺放餐桌椅，於是建議在間隔上作改動，將原本的獨立式廚房改為開放式設計，設有中島工作枱，工作枱設有洗滌盆，既可用作料理枱，又可作餐桌之用，一舉兩得。」



用色方面，設計師避免選用太沉的色調，希望單位看起來亮麗，不會過分陰沉，因此大廳、主人房和小朋友的睡房都以白色為主。配色則用上紫藍色和淡灰色，塑造英倫風格。



客廳和廚房一邊牆身為紫藍色特色牆，沙發後方置有淺灰色到頂的貯物櫃，櫃面配以花線造型圍身，營造英式簡約的效果。



單位採2房間隔，設計和用色貫徹大廳風格。小朋友房間以粉紅色為主調，牆身貼有粉紅和白色雙間牆紙，打造小公主專屬房間。設計師表示，小朋友房間的面積本身不大，門口在角位位置，不能好好利用牆身擺放傢俬，於是作出了小改動，將門口位置稍移向中間，可以擺放更大的衣櫃。主人房牆身則髹上淺灰色，其中一邊牆身貼有淺紫色菱形圖案牆紙。



為滿足業主的貯物需要，各房設有地台，2間房間的貯物量相若。設計師又利用主人房的大窗台造了8呎長的櫃，可收納雜物和當作書枱，另置有油壓牀和大衣櫃，增加貯物量。小朋友房間的窗台位置同樣造了貯物櫃，善用空間。



繽紛色調兒童房



浴室的牆身鋪有深灰色瓷磚，裝潢時尚型格。浴室亦作出小改動，大門改為趟門設計，嵌入牆身，地方更見使實用。水龍頭和坐廁亦造成嵌入式的設計，減少累贅感。為了增強空間感，設計師改用企缸，視覺上可以拉闊浴室空間。