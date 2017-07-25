維景灣畔705萬元沽
利嘉閣市務經理黃嘉仁表示，將軍澳維景灣畔10座低層E室，面積約498方呎，為2房間隔，以705萬元沽出，呎價約14157元，屬市價水平。原業主於01年7月以約220.5萬元購入上述單位，持貨至今成功轉售，帳面獲利約484.5萬元。
美聯營業經理林于純表示，屯門麗寶大廈高層A室，面積約239方呎，2房設計，以約303萬元成交，呎價約為12678元，買家為一名同區用家，原業主於14年6月以約193.8萬元購入上述物業，是次轉售帳面獲利約109.2萬元，物業升值約56.3%。
祥益地產客戶經理林英傑表示，屯門居屋翠寧花園3座中層K室，面積431方呎，獲區內首置客垂青，以398萬元（自由市場價）購入作自住之用，呎價為9234元，屬市場價成交。
新港城呎價1.45萬
世紀21奇豐高級分行經理蔡蓓表示，馬鞍山新港城J座中層4室，面積519方呎，3房間隔，望園景，獲用家以755萬元購入，呎價14547元，屬市價水平。
據了解，原業主於94年3月一手購入上述物業，當時作價333萬元，持貨23年至今沽售，帳面獲利422萬元離場。
香港置業營業經理翁嘉慧表示，奧運站維港灣5座中層F室，面積約459方呎，獲首置客以約828萬元承接，呎價約18039元。