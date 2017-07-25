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﻿迎海三房月租2.75萬

2017-07-25 列印
  二手再錄市價租務個案，中原分行經理卜穎芝表示，馬鞍山迎海2座中層E室，面積797方呎，3房連套房間隔，以27500元租出，呎租34.5元，屬市價水平。據了解，業主於12年以950萬元購入單位，是次租出單位可享約3.5厘租金回報。

　　祥益客戶經理陳秀春表示，屯門盈豐園2座高層B室，面積390方呎，2房設計，日前獲區內客垂青，以1.05萬元承租單位，呎租為26.9元。

　　世紀21富山高級物業顧問鄭旭華表示，九龍塘廣播道44號雅華閣低層E室，面積1048方呎，3房間隔，望開揚景，以3.2萬元租出，呎租約30.5元。

　　香港置業首席聯席董事文愛玲表示，奧運站柏景灣6座低層D室，面積約756方呎，業以約3.3萬元租出，呎租約43.7元。
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