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﻿維港灣兩房月租1.98萬

2017-07-26 列印
  二手再錄市價租務個案，中原分行經理張穎嬈表示，奧運站維港灣3座中層F室，面積457方呎，採兩房間隔，享內園池景，剛以月租19800元租出，呎租43.3元。據了解，業主於98年11月以298.5萬元買入物業，現可享約8厘租金回報。

  美聯區域經理羅敬業表示，將軍澳日出康城領都1座右翼中高層A室，面積964方呎，屬4房間隔，每月租金約2.2萬元，呎租約22.8元。據了解，業主於14年3月以約830萬元購得，按現水平租金計，回報率約3.2厘。

  祥益地產高級區域經理黃慶德表示，新屯門中心6座高層A室，面積501方呎，2房設計，放租僅一星期即錄承租，獲同區客以9000元「即睇即租」，呎租18元。
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