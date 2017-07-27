﻿屋苑錄用家市價承接

祥益地產客戶經理林英傑表示，屯門居屋兆麟苑B座高層6室，面積401方呎，2房設計，獲區內首置客垂青，以365萬元（自由市場價）購入作自住之用，呎價為9102元，屬市場價成交。
翠擁華庭呎價1.11萬
利嘉閣地助理分區經理黃永全稱，元朗RESIDENCE譽‧88 1座低層C室，面積約716方呎，採3房套連士多房設計，望市中心景，以730萬元獲首置客承接，呎價約10196元，據悉，原業主於13年11月，以約673.1萬元買入上述單位，持貨4年，現轉手帳面獲利約56.9萬元。
中原分區營業經理胡耀祖表示，馬鞍山翠擁華庭2座中層A室，面積681方呎，3房連套房間隔，以758萬元易手，呎價11131元，新買家為用家，原業主於07年以270萬元購入單位，持貨10年，是次沽出單位帳面獲利488萬元離場。
海典居三房1080萬沽
世紀21富山地產聯席董事林偉雄表示，新蒲崗采頤花園9座中層K室，面積452方呎，望城市景，經議價後獲綠表客以465萬元（居二市場價）承接，呎價10288元。
世紀21奇豐分行經理胡佩碧表示，馬鞍山海典居3座低層A室，面積952方呎，為3房設計，享海景，以1080萬元沽出，呎價11345元。據了解，原業主於12年4月購入上址，當時作價770萬元，持貨5年至今沽售，帳面獲利310萬元。