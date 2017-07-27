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﻿藍灣半島兩房月租1.85萬

2017-07-27 列印
  二手再錄市價租務個案，Q房網聯席董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島2座低層F室，面積457方呎，屬2房間隔，望池景，獲租客以1.85萬元租入，呎租約為40.5元，業主於09年12月以345萬元購入上述單位，按買入價計算，租金回報高逾6厘。

　　祥益地產分行經理林家倫表示，天水圍嘉湖山莊樂湖居4座低層E室，面積448方呎，兩房間隔，為區外客以9300元租入，呎租20.8元。

　　香港置業區域經理張仲賢表示，奧運站君滙港5座中層E室，面積478方呎，2房間隔，望海景，以約2.05萬元租出，呎租約42.9元。原業主於07年以約353.8萬元購入上址，現享租金回報約7厘。
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