﻿屋苑錄上車客市價承接

據悉，原業主於08年以約165.5萬元買入上述單位，現轉手帳面獲利約342.5萬元。中原高級分行經理杜文俊表示，沙田中心F座中層C室，面積347方呎，2房間隔，以530萬元易手，呎價15274元。據了解，原業主於11年以約270萬元入市上址，持貨約6年，是次轉手帳面獲利260萬元離場。
世紀21物業（荃灣）分行市務推廣經理宋曉軍表示，荃灣樂悠居中層19室，面積420方呎，1房間隔，以590萬元沽出，呎價14048元。
據了解，原業主於12年11月購入上址，當時作價319萬元，持貨5年至今沽售，帳面獲利271萬元離場。
世紀21日昇聯席董事蔡嘉駿表示，北角百福花園德福閣低層E室，面積570方呎，經議價後以780萬元易手，呎價13684元。據了解，原業主早於93年以229.8萬元，持貨至今轉售，帳面獲利550.2萬元。
中原資深區域營業經理黎宗文表示，沙田欣廷軒2座中層D室，面積397方呎，以632萬元沽出，呎價15919元。原業主於2000年以179萬元購入，持貨約17年，帳面獲利453萬元，單位升值約2.5倍。
利嘉閣聯席董事彭嘉豪透露，馬鞍山新港城1期B座高層5室，面積約568方呎，為3房間隔，望山景，以715萬元易手，呎價12588元，據了解，原業主於97年3月，以380萬元買入上述單位，持貨至今，現轉手帳面獲利約335萬元。