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日報新聞 > 地產

﻿置富花園兩房月租1.55萬

2017-07-28 列印
  二手再錄市價租務個案，美聯高級營業經理吳更明表示，薄扶林置富花園3座高層E室單位，面積約為439方呎，2房間隔，望山景，以月租約1.55萬元成交，呎租約為35.3元，業主於01年7月以約165萬元購入上述物業，以目前租金水平計算，租金回報率逾11厘。

　　Q房網聯席董事招潔冰表示，柴灣杏花邨20座高層2室，面積474方呎，屬2房設計，望部份海景，獲租客以1.85萬元租入，呎租約為39元，據了解，業主於17年4月以716.8萬元購入上述單位，按買入價計算，租金回報逾3厘。

　　利嘉閣市務經理王亦俊稱，將軍澳都會駅5座中層G室，面積約476方呎，月租18000元，呎租約38元。據了解，業主於2010年3月以約400萬元購入物業，現出租可享租金回報約5.4厘。
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