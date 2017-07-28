﻿南莊苑精緻廳堂時尚典雅 附逾千呎花園

九肚山一向是不少低調富豪名人聚居地段，是次走訪位於馬樂徑上的洋房屋苑──南莊苑。南莊苑被青葱的九肚山山巒環抱，自成一隅，環境清靜。南莊苑共有20座洋房，今次走訪其中一座大宅，擁4房2套、逾千方呎大花園和大約500方呎的天台，全屋設計豪華高雅。



位於九肚山馬樂徑的南莊苑，每座均繞內園和泳池而建，因此各座洋房都可外望內園景。是次介紹該屋苑其中一座洋房，實用面積為1947方呎，採4房2廳連2套房間隔，另設有工人套房。



甫進入屋，地下分為上、下半層，下半層為客廳，以棕色和素色為主調。客廳空間極之寬敞，置有多組素色沙發、木製茶几和電視櫃，仍有充裕的活動空間。大廳兩邊牆身鋪上棕色直條坑紋的特色牆，富有格調，用色亦見心思。電視櫃後方有一小型開放式廚房和吧枱，置有多組廚櫃作貯物用途，牆身的黑色瓷磚予人高貴典雅的感覺。



4房雙套設計



上行數級樓梯為飯廳和廚房，飯廳設計貫徹客廳風格，以木系色調為主。飯廳置有木製大圓餐桌，餐桌下方鋪有格仔地磚，更能劃分出用膳空間。四四正正的廚房空間闊落，3邊置有工作枱和多組亮白色廚櫃，備有基本爐具。



拾級而上，大宅上面2層為睡房，設有4房連2套房，另有工人套房。各房間設計與大廳如出一轍，鋪有木地板和木製家具。房間面積偌大，可擺放大型寢具。各睡房均置有入牆傢俬，如大衣櫃和書桌。浴室方面，裝潢簇新潔淨，置有大型浴缸，盡顯豪宅氣派。



大宅擁有逾千方呎大花園，戶主在此種植不少花草樹木綠化家居。大宅最上層為天台，面積約500餘方呎。若在此添置些戶外桌椅，不失為一個與朋友開派對的好地方。



位於馬樂徑的南莊苑，交通和生活配套完善，鄰近港鐵火炭站，車程只需8至10分鐘，另駕車前往沙田市中心只需約15分鐘。沙田設有多個大型購物商場，方便居民購物。上述單位為南莊苑其中一座洋房，實用面積為1947方呎，車房可泊2部車。業主現叫價4300萬元放售，實用呎價約22085元，另同時叫租80000元，實用呎租為41.1元。