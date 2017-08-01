﻿大埔豪宅氣氛偏淡買賣拉鋸 睇樓人流穩

大埔二手豪宅持續個多月交投偏靜，7月迄今僅錄個位數成交，而6月份亦僅錄15宗成交。最近睇樓人流保持熱鬧，但以租客居多，即使買家亦採觀望態度，還價反應冷淡，業主則仍然企硬，雙方拉鋸，多個屋苑如滌濤山、翡翠花園及龍成堡等，月內暫只各錄1宗成交。



利嘉閣地產助理分區經理唐曉輝表示，大埔豪宅市場連續個多月交投轉靜，即使睇樓人流不減，但因買家睇淡經濟前景，預料樓價勢將回落，因此大多保持觀望，睇樓後還價反應冷淡。業主則因換樓成本高而態度更淨，以致雙方拉鋸。以成交數字顯示，大埔7月迄今暫錄6宗豪宅成交，當中除滌濤山錄得1宗5500萬元大碼成交外，其餘成交則集中於1000餘萬元左右，造價維持平穩，放盤偏少；而大型屋苑比華利山別墅於本月暫仍未開齋。6月份交投亦未見暢旺，全月只錄約15宗成交。最近區內睇樓以租客居多，租買比例為6比4。



滌濤山錄雙破頂易手



位於大埔滘紅林路的滌濤山於7迄至今暫錄1宗成交，有雙號屋實用面積2717方呎，原業主開價6000萬元放盤僅1個多月，最終降價至5500萬元易手，呎價20243元，但仍創屋苑造價和呎價雙破頂新高。屋苑6月份則未有成交。現時滌濤山分層放賣盤不足20伙，以3房戶為主，近30%連租約放售，平均實呎叫價約12500元，2房戶入場費約1200萬元，3房戶入場費由1300萬元起。洋房放盤則尚餘4個，入場洋房實用面積2216方呎，現叫價4200萬元。



翡翠花園暫錄一成交



唐曉輝續指，同樣位於大埔滘的老牌豪宅翡翠花園本月暫錄1宗成交，為47座中層B室，實用面積959方呎，原業主叫價950萬元放盤約1個月，最終微議價17萬元至933萬元市價沽出，減幅不足2%，實用呎價9729元。



屋苑現僅約16伙放賣，全屬3房戶，近半數連租約放售，平均實呎叫價約11500元，入場價由960萬元起，為3房戶。



據世紀21柏宇地產執行董事黃學宇表示，大埔豪宅市場表現遜色，近月只錄零星成交。以坐落於大埔山塘路18號的龍成堡為例，屋苑由山巒環繞自成一國，於本月迄今暫錄1宗成交。



龍成堡議價僅減1%沽



該單位為108座中層B室，實用面積968方呎，3房1套間隔，向西南望內園及山景，原業主待價而沽放盤半年，終微議價12萬元至1088萬元市價易手，實用呎價11240元，議幅僅1%。龍成堡6月未錄成交，現時，屋苑只有8個分層放賣盤，以3房戶為多，近半數交吉放售，平均實呎叫價約11000元，入場費1200萬元起3房1套間隔。洋房放盤只得1個，現開價4000萬元放售。