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日報新聞 > 地產

﻿屋苑錄上車客市價承接

2017-08-01 列印
　　二手再錄上車客市價承接個案，世紀21奇豐分行經理胡佩碧表示，馬鞍山中心1座高層F室，面積379方呎，2房間隔，望開揚樓景，以545萬元易手，呎價14380元，屬市價。據悉，原業主於95年4月購入上述物業，當時作價200萬元，持貨至今轉售，帳面獲利345萬元離場。

　　美聯分行助理區域經理陳靄玲表示，天水圍嘉湖山莊景湖居1座低層D室，面積約為547方呎，3房間隔，約473萬元成交，呎價約為8647元，原業主於07年以約122萬元購入上述物業，是次轉售帳面獲利約351萬元。

　　祥益客戶經理古文彬表示，屯門居屋兆康苑A座中層4室，面積404方呎，獲區內首置客以393萬元(自由市場價)購入，呎價為9728元。
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