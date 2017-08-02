﻿深灣9號雲石鋪砌瑰麗廳堂 向南享全海景

深灣9號坐落香港仔海旁，為區內少數享有南港島線便利之豪宅屋苑。屋苑由分層大廈及洋房組成，提供多款複式及大碼單位，全數享有深灣遊艇會一帶開揚海景。是次介紹其中一個高層單位，實用面積1949方呎，間隔4房雙套房，向南享全海景，優美怡人。



深灣9號位於香港仔惠福道9號，由6座分層大廈及11座洋房組成，僅提供411伙單位。分層大廈由實用面積595方呎1房複式，至1949方呎4房大戶均有供應，另設少量二千方呎以上特式豪宅。屋苑設有豪華會所，包括室內外泳池、 桌球室、影音室、健身室、天幕宴會廳及花園等，加上毗鄰深灣遊艇會及香港仔網球場，休憩設施相當豐富。交通方面，由屋苑步行至港鐵黃竹坑站只需十分鐘，屬香港仔少數能享受南港島線便利的住宅；附近亦有巴士總站，非常方便。加上戶戶向南享海景，賣點鮮明，價錢亦是附近一帶最貴。



是次為大家走訪的高層單位，屬深灣9號最大的4房雙套標準單位，方正大廳布局分明，設有多扇排窗、開揚露台及玻璃門，分別朝南及西，俯瞰遊艇會無垠海景，亦可飽覽鴨脷洲沿岸景致，清新寧靜。大廳以杏色牆身配襯木牆，地板則以雲石鋪砌，高貴華麗。客廳置有大型灰色沙發、茶几及電視櫃，綴以地氈及吊燈，配合大窗及露台採光，引海景入室，型格溫馨。



浴室設按摩缸



單位4間睡房均方正寬敞，全部鋪設雲石地板，典雅耐用，承接大廳。部分客房更以鮮艷桃紅色牆身及吊燈點綴，瑰麗迷人。主人套房可輕鬆布置雙人大牀及衣櫃，並設偌大窗戶，外望開揚海景，光猛通爽。其餘睡房亦可容大型寢具，配備多扇海景大窗，自然光充足。獨立廚房呈長方形，設有三邊煮食櫃枱、通風窗及工作平台，設備齊全。廚房外有開放式備餐間，置有雲石煮食櫃枱、電磁爐、洗滌槽及抽油煙機，雅致實用。浴室亦以雲石打造，套廁設浴缸及按摩缸，客廁配淋浴間，寫意舒適。



上述單位為深灣9號1座高層A室，實用面積1949方呎，採4房2廳連2套房間隔，連露台，另設1工人套房。業主現以7800萬元連1車位放售，實用呎價約40021元。