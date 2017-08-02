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﻿新都城兩房月租1.65萬

2017-08-02 列印
　　市場再錄市價租務個案，中原副分區營業經理柯勇表示，將軍澳新都城2期7座極高層A室，面積441方呎，採2房間隔，望翠綠山景，剛獲新租客以16500元承租，呎租37.4元。據悉，業主於02年3月以209萬元購入物業，是次成功租出單位，可享9.5厘租金回報。

　　祥益地產分行經理謝利官表示，天水圍嘉湖山莊美湖居3座高層E室，面積441方呎，2房設計，以1.1萬元租出，呎租24.9元。

　　香港置業首席高級營業經理植光遠表示，牛頭角淘大花園A座高層5室，2房間隔，望園景，面積約390方呎，以約1.38萬元租出，呎租約35.4元，業主於08年6月以約188萬元購入上址，現享回報約8.8厘。
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