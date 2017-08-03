凱德花園獲用家承接
中原副分區營業經理李梅芬表示，屯門凱德花園2座低層E室，面積312方呎，2房間隔，以342萬元沽出，呎價10962元，獲用家承接，原業主於11年以82萬元購入單位，帳面獲利260萬元。
美聯高級營業經理馮根明表示，元朗御豪山莊3座高層D室，面積約為489方呎，以約462萬元成交，呎價約為9448元，買家為一名外區上車客，原業主於04年5月份以約115.8萬元購入上述物業，是次轉手帳面獲利346.2萬元。
世紀21奇豐高級分行經理蔡蓓表示，馬鞍山錦英苑K座中層3室，面積401方呎，2房間隔，望山景，獲上車客以438萬元（自由市場價）承接，呎價10923元。據了解，原業主於13年5月購入上址，當時作價275萬元（自由市場價），持貨至今沽售，帳面獲利163萬元。
錦英苑438萬易手
祥益地產客戶經理古文彬表示，屯門豫豐花園9座中層D室，面積568方呎，獲區內換樓客垂青，以538萬購入作自住之用，呎價為9472元，屬市場價成交。
世紀21北山地產高級客戶經理李錦如表示，北角宏安道宏暉大廈高層A室，面積243方呎，1房間隔，望開揚景，獲區外上車客以400萬元承接，呎價16461元，屬市價水平。原業主於14年4月以308萬元購入，獲利92萬元。