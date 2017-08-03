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﻿栢慧豪廷月租1.25萬

2017-08-03 列印
　　二手再錄市價租務個案，祥益高級區域經理黃肇雯表示，天水圍栢慧豪廷8座高層E室，面積504方呎，2房間隔，獲一名區內客垂青，以1.25萬元租入，呎租24.8元。

　　中原分行經理蔡偉傑表示，屯門豐景園3座中層1室，面積309方呎，2房間隔，以9500元租出，呎租30.7元，原業主於15年以310萬元購入單位，享3.7厘回報。

　　香港置業分區董事林文奇表示，北角和富中心15座中層C室，面積約703方呎，3房連套房間隔，望開揚景，以約2.7萬元承租，呎租約38.4元，原業主於10年4月以約533.8萬元購入上址，現享租金回報約6.1厘。

　　Q房網營業經理陳振興表示，堅尼地城聯康新樓低層8室，面積355方呎，獲租客以1.48萬元承租，呎租約42元。
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