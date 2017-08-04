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﻿銀湖．天峰兩房月租1.8萬

2017-08-04 列印
　　二手連錄市價租務個案，中原分區營業經理胡耀祖表示，馬鞍山銀湖．天峰3座高層H室，面積563方呎，兩房間隔，新近以1.8萬元租出，呎租32元。業主於今年以760萬元購入單位，是次租出單位可享約2.8厘租金回報。

　　香港置業首席聯席董事文愛玲表示，奧運站柏景灣8座高層H室，2房間隔，面積約449方呎，以約2.3萬元租出，呎租約51.2元。據悉，新租客為區內客，業主於99年11月以約321.8萬元購入上述單位，現享回報約8.6厘。

　　美聯區域經理羅敬業表示，將軍澳提天晉IIIA期3B座中層B室，面積666方呎，屬3房間隔，由每月租金約2.35萬元，呎租約35.3元。據了解，業主於14年9月以約887.43萬元購得，按現水平租金計，回報率約3.2厘。
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