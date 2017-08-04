﻿時尚酒店風 打造底調奢華家居

要將家居搖身一變成酒店套房的設計，不一定要金碧輝煌的裝潢。以下介紹的室內設計個案，設計師用上大量胡桃木、深沉色調的牆紙和LED燈配襯，為一個七人家庭打造出低調奢華、時尚感十足，且具「型格酒店風」的家居。



今次介紹的設計單位，是位於荃灣的環宇海灣之內，單位實用面積791方呎，採3房2廳連套房間隔，是戶主一家五口連同兩名傭人的居所。戶主希望居所有「酒店感覺」，請來室內設計師Danny Chiu為單位設計操刀。



大廳以深沉色為主調，深棕色的胡桃木地板和深灰色牆紙，加上射燈和LED燈點綴，提升屋內立體感。客廳擺放三座位L形沙發和茶几後，仍有不少空間走動，這全靠設計師巧妙運用大窗台。



客飯廳的大窗台佔據不少位置，Danny特別在窗台設計了一列組合櫃和電視櫃，加上木條滲光效果襯托，以「掩眼法」修飾窗台位置。



特色櫃修飾大窗台



大廳的長窗台，一邊是組合櫃和餐桌的延伸，加大收納空間。另靠近餐桌的天花裝有LED燈，可作分隔客飯廳之用。餐桌是特別訂造，啞黑噴漆金屬枱面，加上玫瑰金餐椅，低調中見型格，亦不失酒店的奢華格調。



主人套房和客廳設計如出一轍，同樣用上C字形的電視掛架，以及深沉色為主調，互相映襯。為擴大主人套房空間，設計師改動了主人房的格局和兩房的門位。



改動後的主人房相當寬敞，在中央擺放雙人牀亦見鬆動，戶主可兩邊落牀。牀頭壁是主人房設計重點之一，牀頭壁位置原有一對流窗，現以深灰色捫布和捲簾遮蓋，把視覺延伸。



傭人房位於客廳的沙發旁，趟門設計加上波浪紋掛畫做裝飾，設計師巧妙地將房間隱藏。設計師參考日本太空艙設計，房間以白色為主調，增強空間感，即使內有上下格牀和小衣櫃，也不會有太大壓迫感。



積木主題活潑臥室



兒子房的空間較大，足以擺放兩張單人牀。房內有長形窗台，設計師把其中一張睡牀置於窗台上，物盡其用。側邊有另一張單人牀連衣櫃，其樓梯和衣櫃門把有如積木的裝飾，讓兒子睡房的設計更加活潑。



女兒的房間較細，不過仍能放上一張單人牀連貯物櫃，櫃門向走廊開出。設計師亦善用窗台位置，稍稍拉出枱面就造成小書枱，不用的時候可收起，既省空間又實用。